Поклонники Юры Шатунова пришли отпраздновать его День рождения к нему на могилу

Поклонники Юры Шатунова усыпали розами могилу в День его рождения Фото: Андрей АБРАМОВ

Поклонники Юры Шатунова усыпали розами могилу в День его рождения, сообщает KP.Ru. Сегодня, 6 сентября, ему могло исполниться 49 лет. Со дня его смерти прошло два с половиной месяца.

Несмотря на холодную, зябкую погоду, на Троекуровском кладбище собралось около 200 фанатов. Корреспондент KP.Ru, посетивший мероприятие, сообщает, что цветы на могилу певца несли букет за букетом. Кто-то приносил самодельные открытки, мягкие игрушки.

В полдень прошла панихида. Батюшку пригласили из Никольского храма — через дорогу от Троекуровского. Требу (т.е. проведение обряда) оплатили поклонники. Фан-клуб певца также приготовил бочонок кутьи: кушаньем поминали все пришедшие. А после достали термосы с чаем и разрезали большой торт. На нем две свечи с цифрами — 49. Большой кусок с украшением в виде вафельного рожка положили на тарелку и оставили на могиле именинника.

Всех желающих фан-клуб также приглашал на поминки в столовую неподалеку. Трапезу оплатили поклонники. В книге памяти, которая лежит в пластиковом контейнере рядом с могилой, желающие писали теплые слова.