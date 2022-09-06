Движение по новому путепроводу на юго-востоке МКАД запущено на год раньше

Движение по новому путепроводу на МКАД в районе улицы Верхние Поля открыли на год раньше запланированного. Фото: из телеграм-канала Сергея Собянина

На год раньше запланированной даты на 14-м километре МКАД открыто движение по новому шестиполосному путепроводу над развязкой Кольцевой с Новоегорьевским шоссе и улицей Верхние поля, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Проект предусматривает создание направленных съездов взамен прежней, клеверной развязки.

С открытием движения по путепроводу автомобилисты, которые едут по Южной рокаде в сторону Новорязанского шоссе, Котельников, Люберец, Некрасовки смогут выезжать к этим микрорайонам и магистралям напрямую.

За счет этого разгрузится юго-восточный отрезок Кольцевой, а следовательно - легче станет выезд на МКАД для жителей ближайших к этому участку районов. Речь идет о Капотне, Люблино и Марьино, Орехово-Борисове Южном, а также о Котельниках и Дзержинском. Это затронет примерно 700 тысяч горожан.

- Полностью завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня планируем через год, - добавил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вблизи развязки сделают три перехода для пешеходов: у рынка «Садовод», со стороны парка «Кузьминки-Люблино» и недалеко от 1-го Покровского проезда.