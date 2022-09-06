Следствие выясняет причину смерти вора в законе Гии Длинного

Следствие выясняет причину смерти вора в законе Гия Длинного. Фото: Прайм-Крайм

Следствие выясняет причину смерти 68-летнего вора в законе Гия Длинного. Мужчина попал в столичную реанимацию после того, как получил ранение в область виска в коттеджном поселке в Новой Москве, сообщает KP.RU.

Происшествие случилось в деревне Мостовское в пяти километрах от Щербинки. Следователи рассматривают две главные версии: попытку самоубийства или покушение на убийство. Уточняется, что на месте нашли газовый пистолет, переделанный под боевой. Соседи слышали выстрелы.

Гия Диаквнишвили считается авторитетным вором в законе. Известно, что он был осужден пять раз. Так, в советские годы он дважды отбывал наказание в Армянской ССР за разбой. Кроме того, он был осужден за хранение наркотиков в Ленинграде, а также в 2000 и 2010 году попал в тюрьму по этой же статье.

Ранее KP.RU сообщал, что вора в законе Циркача осудили в Подмосковье на 8 с лишним лет за криминальный статус. Он координировал действия ОПГ на территории Московской области.