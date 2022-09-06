В Конькове устранили незаконную парковку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это был самозахват. По адресу Введенского владение 24А некие дельцы устроили автостоянку, поставили шлагбаум и брали плату за машиноместо. Попасть на территорию можно было только при наличии пульта управления. То, что этот участок им не принадлежал, «владельцев» сомнительного бизнеса не беспокоило.

- Автостоянка была организована на улично-дорожной сети незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Разрешения уполномоченного органа власти на установку таких ограждений не выдавались. Фактически был осуществлен самозахват городской земли. Мы приняли меры по освобождению территории.

Сейчас незаконная автостоянка ликвидирована и на ее месте организована общедоступная бесплатная парковка.