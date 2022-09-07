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Общество7 сентября 2022 4:28

Ефимов: В Новой Москве инвесторы смогут арендовать землю под пищевые производства по льготной ставке

Для этого два участка выставят на торги
Иван ЛУКИН
Столичные власти обеспечивают в городе максимально комфортные условия для инвесторов и бизнеса.

Столичные власти обеспечивают в городе максимально комфортные условия для инвесторов и бизнеса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти обеспечивают в городе максимально комфортные условия для инвесторов и бизнеса. Новое производство в скором времени может появиться в поселении Щаповское Троицкого округа на Варшавском шоссе, владения 4Б и 4В. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для этого город выставит на торги по аренде два земельных участка. Их площадь - 0,65 и 0,76 гектара. Ставка льготная - 1,5 процента от кадастровой стоимости.

«Предприниматели смогут возвести там объекты пищевой промышленности площадью 10 и 11,4 тысячи квадратных метров соответственно», – отметил заммэра.

По его словам, торги планируется провести в четвертом квартале 2022 года. Такое решение одобрено Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

«Срок действия договоров с победителями торгов составит семь лет и четыре месяца, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. - После окончания строительства и регистрации прав собственности на объекты арендаторы смогут оформить участок в собственность».