Ефимов: В Новой Москве инвесторы смогут арендовать землю под пищевые производства по льготной ставке

Столичные власти обеспечивают в городе максимально комфортные условия для инвесторов и бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные власти обеспечивают в городе максимально комфортные условия для инвесторов и бизнеса. Новое производство в скором времени может появиться в поселении Щаповское Троицкого округа на Варшавском шоссе, владения 4Б и 4В. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для этого город выставит на торги по аренде два земельных участка. Их площадь - 0,65 и 0,76 гектара. Ставка льготная - 1,5 процента от кадастровой стоимости.

«Предприниматели смогут возвести там объекты пищевой промышленности площадью 10 и 11,4 тысячи квадратных метров соответственно», – отметил заммэра.

По его словам, торги планируется провести в четвертом квартале 2022 года. Такое решение одобрено Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

«Срок действия договоров с победителями торгов составит семь лет и четыре месяца, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. - После окончания строительства и регистрации прав собственности на объекты арендаторы смогут оформить участок в собственность».