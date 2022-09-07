На участие в спартакиаде «Моспром-2022» записались 1,2 тысячи студентов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В ближайшую субботу, 10 сентября, на городских спортивных площадках состоятся отборочные соревнования в Спартакиаде «Моспром»-2022. В них участвуют учащихся технических вузов и колледжей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, регистрация желающих сразиться на этих играх уже завершилась.

«За звание лучших будут соревноваться более 1,2 тысячи человек, - отметил глава ведомства. - Среди них представители 17 высших учебных заведений и 4 колледжей города».

По его словам, в этом году изменились правила участия в состязаниях.

«В каждом виде спорта от одного учреждения можно заявить более одной команды, что значительно увеличивает шансы на победу, - пояснил Овчинский. - Кроме того, теперь бороться за призовые места могут не только студенты технических вузов, но и учащиеся филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза».

КОНКРЕТНО

В этом сезоне больше всего участников зарегистрировалось на баскетбол 3х3 – более 50 команд. Среди них, например, представители российского технологического университета МИРЭА и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

На втором месте по популярности среди участников состязаний - волейбол. Кстати, в прошлом году этот вид спорта занимал первую строчку по количеству записавшихся команд. Теперь за выход в полуфинал будут бороться более 30 команд.

Третье место занял настольный теннис - около 20 команд.

Среди других дисциплин - мини-футбол, шахматы, хоккей, легкая атлетика, киберспорт, бильярд и плавание.

Напомним, полуфинальные игры Спартакиады намечены на 17 сентября. Финал состоится 24 сентября в «Лужниках».