В Москве запустят новое производство приправ и специй

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Молжаниновском районе на севере столицы в скором времени появится производственный комплекс. Площадь будущего строительства - 14,4 тысячи квадратных метров. В рамках Масштабного инвестиционного проекта (МаИП) за него возьмётся российский производитель приправ и специй. Для инвестора это будет первый в Москве производственный комплекс. Как руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский, город выделит компании земельный участок общей площадью 1,2 гектара в аренду без торгов. Такое решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы.

«Планируемый объем инвестиций в строительство первой очереди объекта составляет 750 миллионов рублей, - отметил глава ведомства. - Производственные мощности предприятия позволят увеличить объем выпускаемой продукции на 25 процентов – до 500 тонн в год. Благодаря реализации проекта в городе появится более 100 новых рабочих мест».

ВАЖНО

В Москве сегодня работают более 200 предприятий пищевой промышленности. В списке их продукции - напитки, хлеб, снеки, сладости, молочные, рыбные и мясные деликатесы, свежие овощи и многое другое.

Среди антикризисных мер поддержки бизнеса, утверждённых столичными властями, - выделение в льготную аренду земельных участков для развития производств в городе. При этом ставка равна 1 рублю в год и действует весь срок действия договоров. Благодаря такой помощи бизнес может уменьшить расходы на создание рабочих мест. Кроме того, предприятия могут быстро начать выпуск товаров, необходимых жителям и экономике города. На сегодня оформлено семь таких договоров.