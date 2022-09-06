Синоптик пообещал москвичам потепление 10 и 11 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала сентября в Москву пришла настоящая осень, но синоптики обнадеживают, что тепло еще вернется в столицу.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал «Москве 24», когда тепло вернется в центральную часть России. Это произойдет в ближайшие выходные.

До пятницы включительно будет облачно, местами дождливо, а суббота и воскресенье принесут тепло. Его пригонит к Москве сменивший направление ветер.

До 9-го числа дневные температуры составят 11...13 градусов со знаком плюс. Ночные поднимутся до 5...7 градусов тепла, - делится синоптик.

10 сентября столбики термометров поднимутся до + 12...17 . Такая же погода будет 11 сентября, но возможны кратковременные дожди.

-Юго-восточный ветер подарит надежду, что потепление задержится и на следующую неделю, - заключил эксперт.

В Подмосковье к началу отопительного сезона готовы более 95% теплосетей. В прошлом году отопительный сезон в регионе стартовал рано – 13 сентября. В этом году в сентябре ожидается более теплая погода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В столице по заявкам начали включать отопление в медицинских учреждениях и детских садах, сообщает РИАМО.