Водитель легковушки сбил мальчика на пешеходном переходе в Москве и уехал

В Москве водитель ВАЗ сбил подростка на пешеходе и скрылся с места аварии Фото: прокуратура Москвы

Водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве и уехал. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Авария произошла вечером 6 августа на улице Главмосстроя. Водитель автомобиля ВАЗ наехал на подростка, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобилист скрылся с места ДТП. Пострадавшего мальчика госпитализировали в одну из больниц города.

Личность нарушителя установили, это 19-летний житель Московской области. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии. Виновного в ДТП привлекут к ответственности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве двигавшийся на огромной скорости таксист сбил курьера на моноколесе. 34-летний пострадавший скончался на месте от полученных травм. Установлено, что водитель легковушки проехал на запрещающий знак светофора. Обстоятельства ДТП выясняются.