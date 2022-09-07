Шахматный турнир и Fashion маркет пройдут в Москве в День города

В этом году Москва празднует 875-летие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в День города с 9 по 11 сентября на Тверском бульваре будет работать Fashion-маркет. Гостям фестиваля предложат капсульные коллекции, специальные модели от локальных брендов и аксессуары от отечественных дизайнеров. Об этом сообщает оргкомитет городских уличных фестивалей «Московские сезоны».

Кроме того, гости мероприятия смогут получить советы от визажистов и берберов. Так, на фестивальной площадке москвичам помогут подобрать макияж на разные случаи жизни, а также сделают модную стрижку или подравняют бороду.

В честь празднования 875-летия Москвы на Тверском бульваре проведут более 30 лекций. Посетителям расскажут о работе дизайнеров, а также познакомят их с новыми направлениями и тенденциями в этой сфере. Для людей, которые придут на фестиваль с питомцами, обустроят кинологическую площадку, на ней будут работать профессиональные дрессировщики. В дни празднования также откроют буккросинг с зоной отдыха.

В День города в центре столицы проведут Кубок «Московских сезонов» по шахматам. 10 сентября пройдет отборочный этап, а 11 сентября определятся лучшие игроки турнира. Зарегистрироваться на участие в шахматном состязании можно 7 сентября.

Как сообщал KP.RU, более 420 экскурсий, выставок и других мероприятий пройдет в Москве ко Дню города. Основная часть программы будет посвящена истории города. Гостей и жителей столицы ждут конкурсы, мастер-классы, кинопоказы и концерты.