Мошенник похитил сбережения у 85-летней жертвы финансовой пирамиды в Москве

В Москве мошенник выманил у 85-летней пенсионерки 30 тысяч рублей Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя столицы, который похитил у 85-летней пенсионерки денежные средства. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители установили, что злоумышленник позвонил пожилой москвичке, которая уже была обманута другими аферистами: женщина являлась вкладчицей одной из финансовых пирамид. Мужчина представился сотрудником фирмы, специализирующейся на возврате денег пострадавшим от действий мошенников. Он пообещал помочь пенсионерке и потребовал от нее 104 тысячи рублей налога, потерпевшая отказалась.

Однако на этом аферист не остановился. Он предложил заплатить пожилой москвичке сначала 30 тысяч рублей, а позднее - оставшуюся сумму. Женщина сняла с банковского счета сбережения и передала незнакомцу деньги. Позднее пенсионерка поняла, что она в очередной раз стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Он распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве парень с девушкой обманом забрали у пенсионерки 860 тысяч рублей. Мошенники представились работниками банка и убедили пожилую женщину передать все сбережения курьеру.