Бочкарёв: Московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим

Более 95% материалов, использующихся на стройках столицы, выпускаются и поставляются из России либо из дружественных стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские застройщики успешно справились с проблемой импортозамещения. Более 95% материалов, использующихся на стройках столицы, выпускаются и поставляются из России либо из дружественных стран. Строительный комплекс города не зависит от каких-либо внешних факторов, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В тоже время, в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, и сегодня мы видим результаты - на 90-95% в стройке используются отечественные материалы», - прокомментировал Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр подчеркнул, что переориентирование на массовое использование отечественного оборудования стало мощным стимулом для производства в России.

«Энергосиловое оборудование, которое устанавливается на объектах метрополитена, выпускается отечественной компанией. На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Отечественные стройматериалы применяются на всех ключевых проектах Москвы. Например, для оформления внешнего контура здания многофункционального спортивно-тренировочного комплекса Академии спорта «Динамо» застройщик использовал фасадные кассеты из алюминия отечественного производства. Российские стройматериалы для отделки фасадов применили и при строительства жилищного комплекса «Золотой». На территории Новой Москвы девелоперы в некоторых проектах монтируют инженерные системы полностью из материалов отечественного производства. «С учетом того, что инженерные системы считаются одной из наиболее зависимых от импорта сфер, в данном случае можно говорить о примере оперативного и полного импортозамещения», - подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что на строящихся объектах теперь устанавливают отечественное насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных помещений. Производство всей этой продукции налажено или локализовано в России. По словам Войстратенко, девелоперы уже давно начали переориентироваться на российских поставщиков материалов и техники.

«Поэтому в сложившейся ситуации застройщики не испытывают трудностей с ресурсами. Запущенный еще несколько лет назад процесс импортозамещения позволил практически безболезненно перевести стройки в новое русло», - отметил Игорь Войстратенко.