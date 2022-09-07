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Общество7 сентября 2022 8:35

В Москве выбрали самые красивые фонтаны и набережные

Горожане с помощью голосования определили самые привлекательные мосты, набережные и фонтаны столицы
Мила ГЕНЬ
Крымский мост в Москве

Крымский мост в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На платформе «Активный гражданин» завершились голосования, в ходе которых жителям Москвы предлагали выбрать самые красивые мосты, набережные и фонтаны города. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как оказалось, больше всего жителям столицы нравятся Крымский и Живописный мосты, а также парящий мост над Москвой-рекой в парке «Зарядье».

Москвичи больше всего любят прогулки по Кремлевской набережной. На втором месте Воробьевская, а на третьем — Крымская.

Весь топ самых красивых фонтанов заняли сооружения на ВДНХ. Больше всего предпочтений опрошенные отдали фонтанам «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок».

Напомним, ранее стали известны результаты голосования за самые комфортные места для велопрогулок, детского досуга и пляжного отдыха в Москве. Об этом писал KP.RU.