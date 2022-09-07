Щи с боровиками и шашлык по-карски: чем порадуют гастрофестивали москвичей в День города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на 19 окружных площадках фестиваля «День города» для жителей и гостей столицы подготовят около 60 гастрономических шоу. Ведущие шеф-повара поделятся рецептами необычных блюд, сообщается на сайте мэрии города.

Так, 9 сентября в 19:00 на Коптевском и Ореховском бульварах, а также на бульваре Дмитрия Донского, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Матвеевской, Перерве и в 16-м микрорайоне Зеленограда жителям покажут, как приготовить классическую солянку. 10 и 11 сентября в 13:00 с гостями поделятся рецептом шашлыка по-карски, а в 15:00 – говядины бефстроганов.

Секретом приготовления щей с боровиками поделятся 9 сентября в 19:00 на площади Славы в Кузьминках, на улицах Городецкой, Хачатуряна, Митинской, Адмирала Руднева, Профсоюзной, в скверах у станции подземки «Некрасовка» и по Олонецкому проезду. В выходные здесь же расскажут, как приготовить пожарские котлеты и фрикадельки с баклажановой икрой.

Блюда в печи приготовят на улицах Теплый Стан, Ключевой и Святоозерской. В пятницу тут испекут пирожки с ливером и морковью, а в субботу и воскресенье – пирожки с ягодами и гречишным медом. Кроме того, повара покажут, как сделать кулебяку с красной рыбой.

Ранее KP.RU сообщал, что в День города на Тверском бульваре пройдут шахматный турнир и Fashion маркет. Также для горожан подготовят 30 образовательных лекций.