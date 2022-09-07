Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

Предполагается, что системами непрерывного мониторинга глюкозы будут обеспечены около 5 тысяч московских детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все дети Москвы с диагнозом «диабет первого типа» будут бесплатно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Постановление об этом 7 сентября подписал мэр города Сергей Собянин. Получить рецепт на бесплатное оборудование юные пациенты смогут у своего лечащего врача-эндокринолога. Предполагается, что системами непрерывного мониторинга глюкозы будут обеспечены около 5 тысяч московских детей.

«Все нуждающиеся московские дети в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Раньше такие системы мониторинга пациенты могли получить бесплатно только после положительного решения врачебной комиссии, что значительно снижало их доступность. Теперь родители смогут получить рецепт на бесплатное оборудование у своего лечащего врача. Средства на закупку систем мониторинга будут выделены из бюджета города.

«Обеспечение детей системами для непрерывного мониторинга глюкозы будет осуществляться за счет бюджета города Москвы сверх утвержденного правительством РФ перечня медицинских изделий, выдаваемых в льготном порядке. Планируется, что получателями систем станут порядка 5 тысяч маленьких пациентов. Порядок выдачи систем мониторинга определит департамент здравоохранения города Москвы», - уточнили в пресс-службе.

Системы мониторинга необходимы для постоянного контроля уровня глюкозы в крови. При диабете первого типа его нужно проверять постоянно – до десяти раз в день и более, чтобы корректировать вводимые дозы инсулина. Обычный анализ с забором крови из пальца не так эффективен, его нельзя провести, например, ночью. К тому же дети часто боятся прокалывать кожу. Современные системы мониторинга глюкозы снимают все эти проблемы. По словам Сергея Собянина, использование новых систем значительно облегчит родителям заботу о ребёнке с этим диагнозом.

«В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении. Получить рецепт на это медизделие теперь можно у лечащего врача-эндокринолога. Раньше для этого необходимо было решение врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность», - написал мэр Москвы на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Системы непрерывного мониторинга глюкозы измеряют уровень глюкозы в режиме 24/7, каждые 5 минут, с помощью небольшого сенсора. При диабете недостаточно просто знать уровень глюкозы крови: нужно уметь вовремя его определить, чтобы оперативно ввести необходимую дозу инсулина. С помощью такой диагностики можно своевременно реагировать на изменение этого параметра, предотвращая ухудшение самочувствие и развитие осложнений, связанных с гипо- или гипергликемией.