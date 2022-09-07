Юных жителей Москвы с диабетом бесплатно обеспечат системами мониторинга глюкозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Собянин подписал постановление об обеспечении всех несовершеннолетних жителей столицы с диабетом первого типа системами постоянного мониторинга глюкозы. До этого подобные приборы детям выписывали только после решения врачебной комиссии, пишет мэр Москвы в своем Телеграм-канале. Это было неудобно и снижало доступность.

Рецепты на бесплатное получение медицинских изделий будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи тем пациентам, у которых есть соответствующие показания. Оплачивать системы мониторинга будут из бюджета столицы.

Такие приборы отличаются от классических глюкометров с тест-полосками тем, что могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его изменениях. При этом не требуются постоянные проколы.

Напомним, в Москве действуют различные льготы для людей с серьезными заболеваниями. Так, некоторые категории граждан могут получать бесплатные лекарства. Как писал KP.RU, за первые полгода 2022 года было выписано более 7 млн рецептов.