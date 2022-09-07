В Москве за сутки выявили 8400 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 8 400 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 8400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице выявили 3916 инфицированных COVID-19. С начала пандемии в городе зафиксировали 3 069 933 случая заражения, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 7 сентября.

В столице выздоровели еще 7150 пациентов, 278 москвичей попали в стационары, умерли 34 человека.

Всего в России зафиксировали 47958 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали 4086 человек, еще 52611 россиян вылечились от ковида.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве. Так, на прошлой неделе в Москве число заболевших ковидом снизилось на 16%, а в Московской области – на 19%. По словам Поповой, второго подъема заболеваемости в Московском регионе можно избежать при соблюдении всех антиковидных мер.