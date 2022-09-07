Неизвестный поджег ледовый дворец «Хрустальный», в котором работает Этери Тутберидзе

В Москве ледовый дворец «Хрустальный», в котором работает Тутберидзе, пытались поджечь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве неизвестный пытался поджечь ледовый дворец «Хрустальный», расположенный на Профсоюзной улице, сообщает KP.RU. В спортивном комплексе работает заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Уточняется, что ночью злоумышленник подошел к ледовому дворцу и вылил горючую жидкость в щель около оконного проема и поджег здание. Предположительно, мужчина использовал бензин, смешанный с маслом. Возгорание потушили сотрудники охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, в спорткомплексе «Хрустальный» занимаются фигуристы тренерской группы Этери Тутберидзе.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина из мести сжег два автомобиля на стоянке на западе Москвы. Общий материальный ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Полиция установила личность злоумышленника, 27-летнего подозреваемого задержали по месту проживания. Он сообщил, что испытывает личную неприязнь к владельцу сгоревшего авто. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.