Ракова: Обучение персонала скоропомощных комплексов Москвы включает более 70 направлений

В разработке обучающих программ приняли участие главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи столичных больниц.

«Мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности. Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели - оказания качественной и быстрой помощи пациентам», - заявила Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы рассказала, что обучение пройдет в различных форматах на нескольких площадках. Обучение носит как очный, так и дистанционный характер. Обучение пройдет на площадках Кадрового центра Депздрава, медицинских колледжей, в ведущих клиниках Москвы, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках. Программы обучения можно посмотреть на портале.

Отработка протокола медицинской оценки пациентов, реализации концепции "врач к пациенту", как одного из принципов нового стандарта оказания экстренной помощи, станет важнейшим этапом обучения. Сценарии групповых занятий предусматривают различные варианты действий, в том числе нештатные ситуации. Например, связанные с массовым поступлением пациентов в тяжелом состоянии или внезапным отключением электроэнергии. В таких занятиях будут принимать участие врачи, средний медицинский персонал и административные сотрудники.

Скоропомощные стационарные комплексы заработают в следующем году. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице им. В.В. Вересаева они откроются в январе 2023 года, на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина и городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова - в первом полугодии 2023 года. В городской клинической больнице им. В.М. Буянова и нородской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова скоропомощные стационарные комплексы откроются во втором полугодии 2023 года.