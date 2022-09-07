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Здоровье7 сентября 2022 9:41

Ракова: Обучение персонала скоропомощных комплексов Москвы включает более 70 направлений

Обучение по более чем 70 направлениям пройдут все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

В разработке обучающих программ приняли участие главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи столичных больниц.

«Мы внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов. Реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности. Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели - оказания качественной и быстрой помощи пациентам», - заявила Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы рассказала, что обучение пройдет в различных форматах на нескольких площадках. Обучение носит как очный, так и дистанционный характер. Обучение пройдет на площадках Кадрового центра Депздрава, медицинских колледжей, в ведущих клиниках Москвы, Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий, а также на тренировочном полигоне в Сокольниках. Программы обучения можно посмотреть на портале.

Отработка протокола медицинской оценки пациентов, реализации концепции "врач к пациенту", как одного из принципов нового стандарта оказания экстренной помощи, станет важнейшим этапом обучения. Сценарии групповых занятий предусматривают различные варианты действий, в том числе нештатные ситуации. Например, связанные с массовым поступлением пациентов в тяжелом состоянии или внезапным отключением электроэнергии. В таких занятиях будут принимать участие врачи, средний медицинский персонал и административные сотрудники.

Скоропомощные стационарные комплексы заработают в следующем году. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице им. В.В. Вересаева они откроются в январе 2023 года, на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина и городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова - в первом полугодии 2023 года. В городской клинической больнице им. В.М. Буянова и нородской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова скоропомощные стационарные комплексы откроются во втором полугодии 2023 года.