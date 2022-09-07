Собянин: Основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены

Во время реконструкции строители убрали под землю электрические кабели. Теперь они не мешают горожанам любоваться красивым видом старинных улиц. Фото: кадр видео.

В Москве завершены основные работы по благоустройству 18 переулков в районе Арбата и Хамовников. При реконструкции были учтены не только исторические особенности этой части города, но и потребность местных жителей в комфортной инфраструктуре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Закончили основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. Нам было важно не просто сохранить уникальность каждого, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов, организовать удобные подходы к школам, садикам, поликлиникам, культурным учреждениям. Думаю, нам это удалось», - написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Например, во время реконструкции строители убрали под землю электрические кабели. Теперь они не мешают горожанам любоваться красивым видом старинных улиц. В переулках установлено более 500 фонарей, в том числе в историческом стиле. В зеленых зонах и во дворах появилась новая подсветка.

«Теперь здесь удобные тротуары с гранитным мощением и новыми лавочками. На дорогах - ограничители скорости и специальные карманы для парковки. Скоро появятся точки проката велосипедов и самокатов, велопарковки», - рассказал мэр Москвы.

Во время реконструкции были приведены в порядок такие знаковые для москвичей и гостей города места, как территория возле Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену. Сергей Собянин отметил, что работы постарались завершить специально ко Дню города.

«В ближайшие выходные здесь, впрочем, как и всегда, будет много горожан и туристов. Приходите и посмотрите сами, как преобразились эти улочки», - пригласил мэр Москвы.

Напомним, в этом году столица отмечает 875-летие со дня своего основания. Праздничные мероприятия в День города будут организованы во всех округах и районах столицы. Основными точками станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Всего запланировано проведение около 200 крупных праздничных мероприятий: концертов классической и современной музыки, благотворительного фестиваля «Добрая Москва» и других. Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс».

Ранее Департамент транспорта столицы сообщил, какие улицы в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября для проведения праздничных мероприятий в честь Дня города. Автомобильное движение будет ограничено на части Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Кроме того, дороги для машин перекроют на нескольких соседних переулках, участке улицы Моховой, а также в Театральном проезде.