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Происшествия7 сентября 2022 10:15

Подозреваемый в разбойном нападении приезжий задержан в Москве

В Москве задержали 46-летнего приезжего, его подозревают в разбойных нападениях семь лет назад и в недавнем прошлом
Мила ГЕНЬ
Подозреваемый в разбойном нападении в Москве оказался причастен к аналогичному престулению семилетней давности

Подозреваемый в разбойном нападении в Москве оказался причастен к аналогичному престулению семилетней давности

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Оперативники Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении 46-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина причастен и к другому аналогичному преступлению, совершенному семь лет назад.

В июне 2015 года неизвестные напали на автомобилиста. Они сели к нему в машину и угрожали ему, предположительно, пистолетом. Таким образом, они похитили пакет, в котором было более 78 тысяч долларов. После этого нападавшие сбежали.

Тогда правоохранители, прибывшие на вызов, возбудили уголовное дело по признакам разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору с угрозами применения физического насилия, в особо крупном размере.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование дел продолжается.

Ранее в Москве задержали двоих человек, обвиняемых в убийстве, разбое, изнасиловании и поджоге дома. Они напали на пожилых брата и сестру. Женщину убили, а мужчину заперли в доме, который потом подожгли. Как писал KP.RU, незадолго до этого один из подозреваемых изнасиловал несовершеннолетнюю.