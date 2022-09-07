Труп мужчины нашли в красном Mercedes на западе Москвы

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Труп мужчины нашли в автомобиле на набережной Тараса Шевченко в западном районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба московского СК.

По данным следователей, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение. Вскоре был задержан подозреваемый, и изъято предполагаемое орудие убийства. Сейчас на месте обнаружения трупа работают следователи и криминалисты.

Подозреваемого в данный момент доставляют в подразделение СК для допроса вместе с изъятым у него оружием.

Застреленный мужчина занимался бизнесом. Одной из версий преступления является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности.

Ранее KP.RU сообщал о другом трупе, найденном с огнестрельным ранением сегодня, 7 сентября. В багажнике автомобиля, в подмосковной деревне Дубинино, найдено тело мужчины, которого застрелил знакомый после ссоры. Убийцу остановила полиция, когда заметила торчащую из багажника часть тела человека, однако подозреваемый умудрился скрыться и даже успел закопать труп. Впрочем, вскоре всё равно был задержан.