Собянин: Площади нового Центра Дианы Гурцкая для людей с инвалидностью увеличены в 12 раз

На занятия в Центр Дианы Гурцкая приходят более 330 человек в возрасте от пяти до 35 лет. Фото: кадр видео.

У жителей столицы с инвалидностью появляется все больше возможностей для занятий творчеством. В Москве открылся новый Центр социальной интергации людей с разными формами инвалидности Дианы Гурцкая. Центр переехал в четырехэтажное здание, благодаря чему его площади увеличились в 12 раз. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Создаём возможности для того, чтобы москвичи с инвалидностью могли заниматься творчеством. Учитываем необходимость доступной среды при реконструкциях и открываем новые безбарьерные пространства. Один из хороших примеров - Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Здесь горожане занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном, журналистикой и многим другим», - написал Сергей Собянин.

Раньше Центр располагался в нежилых помещениях многоквартирного дома. Теперь он занимает отдельное здание. Переезд позволил организаторам центра открыть дополнительные образовательные программы.

«Мы решили предоставить им отдельное четырёхэтажное здание. Благодаря переезду площади центра увеличились в 12 раз, а число программ допобразования выросло до 15, - рассказал Сергей Собянин. - Создали в новом здании комфортную среду для людей с разными формами инвалидности. Оснастили центр системой звукового ориентирования: она помогает людям с инвалидностью по зрению комфортно ориентироваться в пространстве. Для удобства установили также цветовую навигацию».

В новом здании появился концертный зал-трансформер, профессиональная студия звукозаписи, танцевальные классы, вокально-инструментальные студии, гончарная мастерская, библиотека. Рядом, на территории центра, оборудовали футбольную площадку.

«Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей», - отметил Сергей Собянин.

На занятия в Центр приходят более 330 человек в возрасте от пяти до 35 лет. Это взрослые и дети с нарушениями зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, ментальными проблемами и другими особенностями здоровья. В Центре с ними занимаются более 30 специалистов – логопеды, психологи, инструкторы по адаптивной физической культуре. Занятия ведут представители творческих профессий: режиссеры, художники, концертмейстеры, дизайнеры. После завершения реабилитационных программ специалисты рекомендуют молодым людям профильные организации, где можно продолжить обучение по выбранному направлению. Центр Дианы Гурцкая не только помогает людям с особенностями здоровья в социальной адаптации, но и становится для молодежи первой ступенькой в полноценную жизнь.

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой регулярно проводит городские мероприятия для людей с инвалидностью. Среди них - открытый театральный фестиваль IN.ART, фестиваль «Инклюзивная Москва» и проект «Шаг вперед».