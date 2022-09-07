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Общество7 сентября 2022 11:15

Зоолог рассказал о состоянии привезенного из Диксона в Москву белого медведя

Утром он с аппетитом съел говяжий бульон
Сергей КУДРИН
Скриншот из видео гендиректора "Московского зоопарка" Светланы Акуловой

Скриншот из видео гендиректора "Московского зоопарка" Светланы Акуловой

Привезенная в Москву из Диксона раненая самка белого медведя, которая при более подробном осмотре оказалась самцом, уже находится под присмотром столичных ветврачей и зоологов. Мишка перенес дорогу хорошо, и к нему вернулся аппетит. О состоянии медведя рассказал зоолог «Московского зоопарка» Игорь Анпилов, его слова передаёт гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По словам Анпилова, медведь провел первую ночь в Москве хорошо, а на утро с аппетитом съел говяжий бульон, что врачи считают хорошим знаком, так как к животному вернулся аппетит. Тем не менее, состояние зверя остается крайне тяжелым и нестабильным, а задние лапы по-прежнему не функционируют.

Ранее, при первом осмотре медведя в Москве были выявлены многочисленные огнестрельные ранения в спине, которых насчитывается от 25 до 30 штук. Однако выстрел был произведен картечью, и сейчас это не самая главная проблема для столичных экспертов - важнее выяснить причину отказа задних конечностей, чтобы начать своевременное и грамотное лечение.