Инспекторы ГИБДД Москвы помогли рожающей женщине доехать до роддома

В Москве сотрудники Госавтоинспекции довезли беременную женщину в роддом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве сотрудники Госавтоинспекции доставили женщину со схватками в столичный родильный дом. На следующий день стало известно, что на свет появилась девочка, ее назвали Аделиной, сообщает пресс-служба УВД по САО.

Уточняется, что на Дмитровском шоссе к инспекторам ГИБДД обратился взволнованный водитель. Мужчина сообщил, что у его беременной супруги начались предродовые схватки. Он переживал, что не сможет довести жену в роддом вовремя. Правоохранители помогли семейной паре. Они пересадили беременную женщину в патрульный автомобиль, включили звуковые и световые сигналы и через 15 минут привезли роженицу в медучреждение. Позднее полицейские узнали, что на свет появилась девочка.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции сделали небольшой сюрприз семье: они приехали на выписку с воздушными шарами и букетом цветов. Родителей поздравили с рождением малышки.

Кадр из видео. Пресс-служба УВД по САО

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли девушке, у которой начались роды в машине. Инспекторы отвезли девушку в родильное отделение Одинцовского городского округа и передали медикам. Через два часа на свет появился мальчик.