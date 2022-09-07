Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая переехал в новое здание и расширился

Концертный зал в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая

Площадь центра социальной интеграции Дианы Гурцкая выросла почти в 12 раз после переезда в новые помещения. Ему предоставили капитально отремонтированное четырехэтажное здание по адресу Большая Почтовая, д. 35, стр. 1. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Раньше Центр социальной интеграции располагался в нежилых помещениях многоквартирного дома на улице Николоямской. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы организации предоставили просторное отремонтированное здание. Благодаря этому центр расширил не только площадь, которая с 314 кв.м. увеличилась до 3,6 тыс. кв. м., но и спектр предоставляемых услуг: теперь здесь обучают по 15 программам допобразования вместо одной.

Сейчас в центре занимаются более 330 человек в возрасте от пяти до 35 лет с различными нарушениями и особенностями здоровья. С ними работают свыше 30 специалистов разного профиля.

Здание, которое выбрали для центра, отремонтировали в 2019-2022 годах. Здесь привели в порядок помещения, заменили инженерные системы, установили системы безопасности и видеонаблюдения, смонтировали сценическое оборудование. Здание полностью оборудовали для всех категорий людей.

Обновленный интеграционный центр может похвастаться концертным залом-трансформером на 137 посадочных мест, профессиональной студией звукозаписи, танцевальными и вокально-инструментальными студиями, гончарной мастерской, библиотекой, а также сенсорной комнатой для психоэмоциональной разгрузки. Обустроена и прилегающая территория.

В Москве в 2022 году открылся Всероссийский центр для учебы незрячих школьников. Как писал KP.RU, поступить в него можно после шестого класса.