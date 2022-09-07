Жители Москвы назвали "Маяковскую" самой красивой станцией метро

Москвичи считают «Маяковскую» самой красивой станцией метро. Фото: mos.ru

Москвичи считают «Маяковскую» самой красивой станций Московского метрополитена, за нее проголосовали 18% респондентов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Всего в опросе приняли участие 1,8 тысячи человек.

На второй строчке расположилась станция «Площадь Революции», за нее жители отдали 12% голосов. В тройку лидеров также попала «Новослободская», за нее проголосовали 8% опрошенных. Кроме того, 7% голосов жители столицы отдали за «Комсомольскую», а 6% – за «Киевскую». На шестом месте оказалась станция «Арбатская» с 3%, а на седьмом – остановка подземки «ВДНХ» с 2%.

По 1% голосов набрали станции «ЦСКА», «Парк Победы», «Белорусская», «Курская», «Театральная», «Трубная» и «Славянский бульвар». Еще 4% респондентов ответили, что каждая станция столичного метрополитена красива по-своему. Некоторые опрошенные также выделили станции «Воробьевы Горы», «Лубянка», «Авиамоторная», «Библиотека им. Ленина» и другие.

Уточняется, что женщины чаще всего голосовали за «Маяковскую» и «Новослободскую» станции. При этом для мужчин самой красивой станцией подземки стала «Площадь Революции».

Ранее KP.RU сообщал, что в поезд с красивыми пейзажами регионов России запустили в метро Москвы. Он будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии полгода.