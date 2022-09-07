Дептранс предупредил водителей о девятибалльных пробках в Москве 7 сентября из-за погоды

Девятибалльные пробки ждут водителей из-за дождей в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезные пробки, вплоть до девятибалльных, ожидают москвичей в среду, 7 сентября, в вечернее время. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах сейчас небезопасно, во многих местах уже образовались шестибалльные заторы, о чем сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как сообщают в ведомстве, уже сейчас во многих местах города сформировались шестибалльные заторы, а к вечеру они обязательно станут восьмибалльными. Однако в случае, если погода ещё больше ухудшится, пробки на дорогах усилятся и до девяти баллов. Причиной стал сильный дождь, из-за которого водители вынуждены ехать медленнее, а также аварии.

- Сейчас затруднено движение в центре, на внутренней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады и Бережковского моста, на МКАД в районе улицы Верхние поля, - сообщают в ведомстве.

Также в пресс-службе отмечают, что из-за непогоды в городе могут быть сломаны светофоры и дорожные знаки. В случае, если водители увидят нечто подобное, Дептранс просит оперативно сообщать по номеру 32-10. Также горожан просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, и отдать предпочтение общественному транспорту, а лучше пока вообще не выходить из дома, если есть такая возможность.