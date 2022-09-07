Таксист, спрятавший убитого в багажник машины, оказался его давним другом Фото: Андрей АБРАМОВ

Стали известны детали убийства в подмосковной деревне Дубинино Солнечногорского района. Как удалось установить следователям, мужчина погиб от огнестрельного ранения и выстрелил в него знакомый - уроженец Смоленской области.

54-летний мужчина является частным предпринимателем и трудится в сфере такси. А на преступление он решился, чтобы избавиться от долга.

Как стало известно сайту mk.ru, после убийства мужчина спрятал тело погибшего в багажнике машины и решил скрыться. Его пытались остановить сотрудники ГИБДД, заметившие часть тела, торчавшую из багажника, но от преследования он оторвался. Добравшись до деревни Дубинино, он закопал тело и пистолет. Но все таки скрыться окончательно преступнику не удалось: мужчину поймали.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, подтвердила обстоятельства случившегося. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Скорее всего, дожидаться суда ему придется за решеткой.