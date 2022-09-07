Зона для спортивного и тихого отдыха появится в Битцевском лесу

В зоне отдыха можно будет как посидеть в тишине, так и поучаствовать в спортивных активностях фото: mos.ru

В Чертанове Северном, создадут так называемый "Спортивный ландшафт" - зону отдыха, где посетители смогут как посидеть в тишине, так и поучаствовать в спортивных активностях. Об этом пишут в пресс-службе мэрии Москвы.

Новая зона отдыха охватит часть Битцевского леса, а также займёт территорию, которая раньше была застроена старыми гаражами. Теперь здесь появятся прогулочные дорожки, тихие участки для уединённого отдыха, спортивные и детские площадки, а также место, предназначенное для прогулок с собаками.

Так как Битцевский лес является особо охраняемой природной зоной, центральную часть оставят почти без изменений, чтобы люди могли гулять и наслаждаться почти что дикой природой. Это место и сейчас популярно у москвичей, однако осенью и весной прогулки становятся почти невозможными из-за отсутствия инфраструктуры. Поэтому единственное, что планируется тут сделать, это проложить дорожки и установить скамейки с мусорными баками.

Вокруг же разместятся многочисленные спортивные площадки, которые власти обещают деликатно вписать в природный ландшафт. Предполагается построить площадку для тенниса, воркаута, памп-трек и многое другое. Здесь же разместятся детские площадки, основной упор на которых будут делать на активном карабканье, поэтому в "Спортивном ландшафте" можно будет увидеть множество веревочных городков и лестниц. Тут же сделают тематический комплекс "Игровой планетарий".