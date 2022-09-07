Автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из‑за дождя в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве из-за дождя водителей призывают быть внимательнее за рулем. Сейчас на дорогах столицы зафиксированы 6-балльные пробки.

Предполагается, что вечером 7 сентября они достигнут 8 баллов, а при ухудшении погоды - 9 баллов. Об этом со ссылкой на Дептранс сообщает РИАМО.

- Низкие скорости и ДТП осложняют движение. Сейчас затруднено движение в центре, на внутренней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады и Бережковского моста, на МКАД в районе улицы Верхние поля, - сообщили в Дептрансе Москвы.

Автомобилистам также советуют пользоваться городским транспортом в час пик или по возможности отложить поездки на более позднее время. Также столичным водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим.

Тем временем сайт "Москва 24" сообщает, что потепление в Московский регион придет к выходным, 10 и 11 сентябрю. В эти дни столбики термометров могут показать до 16 градусов. Поменяется и направление ветра. Он будет восточный и более теплый. Скорость уменьшится до 3 метров в секунду.