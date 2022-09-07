Собянин: Городской конкурс «Московские мастера» привлёк более 20 тысяч участников

«Подвели итоги городского конкурса "Московские мастера". Он прошёл в юбилейный, 25 раз, и привлёк больше 20 тыс. участников. Каждый год за победу борются лучшие представители самых востребованных и актуальных профессий столицы», - написал Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Мэр Москвы пояснил, что своё мастерство в рамках конкурса продемонстрировали специалисты различных направлений: строители, электросварщики и токари, машинисты метро и водители трамваев, повара и медицинские работники.

В финальную часть состязаний вышли как настоящие профессионалы, так и специалисты, которые только начинают свою трудовую деятельность. Так, например, монтажник радиоаппаратуры Светлана Акулиничева и пожарный Александр Абакумов уже не первый год успешно участвуют в конкурсе, а сварщик "Мосгаза" Евгений Расторгуев лишь впервые за восемь лет работы испытал себя в конкурсе - и победил.

Кирилл Егошин - победитель конкурса среди машинистов метро, мечтал водить поезда с самого детства. Он отработал на линии всего два месяца после завершения обучения, но не испугался участия в состязаниях и успешно прошел испытания.

Елизавете Медведевой, медсестре офтальмологического кабинета поликлиники №22, помогло стать лучшей её стремление к постоянному самосовершенствованию, желание учиться и осваивать новые методы лечения. Для пожилых москвичей Елизавета читает в центре социального обслуживания лекции о профилактике болезней глаз.

«Поздравляю всех финалистов. Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодёжь. Желаю новых успехов в работе!», - сказал Сергей Собянин.