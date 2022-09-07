Бочкарёв: Национальный космический центр строится активными темпами

Национальный космический центр. Фото: stroi.mos.ru

Сооружением кровли, перегородок и монтажом оборудования заняты сегодня строители в 8-10-этажных корпусах Национального космического центра (НКЦ). Напомним, новые здания появятся на участке 6,9 гектара на территории завода имени Хруничева на западе столицы. Крупнейший центр космической отрасли в мире займёт площадь 250 - 270 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать около 20 тысяч человек. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, на сегодня монолитные конструкции всего комплекса готовы на 88%. При этом смонтировано более 1900 тонн металлоконструкций.

«Работы по всему комплексу зданий Национального космического центра, включая низкоэтажную часть, ведутся активными темпами», - отметил заммэра.

По его словам, в низкоэтажной части НКЦ продолжается укладка кровли на площади более 33 500 квадратных метров. Из них уже сделано 20 тысяч квадратных метров кровли. Одновременно строятся внутренние перегородки.

«Все здания Национального космического центра будут оформлены в единой концепции с использованием стеклянных модулей, - рассказал Константин Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект»). - Благодаря архитектурному решению здания обретут облик сплошных стеклянных плоскостей. Всего будет смонтировано 137 тысяч квадратных метров фасадных элементов».

Напомним, корпуса НКЦ, среди которых высотная и низкоэтажная части, конгрессно-деловой центр, свяжет пешеходная галерея с экспозицией об истории освоения космоса. Фишкой проекта станет центральное здание НКЦ - треугольная башня из стекла и алюминия, напоминающая ракету на стартовой площадке. Высота небоскрёба - 248 метров. Рядом с ним обустроят общественные пространства, выставки под открытым небом, фонтаны. Вход сюда будет свободным.

КОНКРЕТНО

Сейчас стройплощадка НКЦ выглядит так:

- активно проводится монтаж внутренних инженерных систем;

- выполнена гидроизоляция конструкций низкоэтажной части;

- полностью завершилась подготовка для дальнейшего монтажа модульных фасадных систем;

- ведется отделка технических зон - тепловых пунктов и трансформаторных подстанций;

- в низкоэтажной части установлены 16 технических лифтов и 670 единиц вентиляционного оборудования.

Строительство НКЦ планируют завершить ориентировочно в 2023 году.