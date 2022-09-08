Ефимов: Статус промкомплекса сэкономил Щербинскому лифтостроительному заводу 22 миллиона рублей

Щербинский лифтостроительный завод. Фото: mos.ru

Грузовые и пассажирские лифты в столице выпускают четыре предприятия. Среди них - Щербинский лифтостроительный завод, который является одним из крупнейших производителей не только в Москве, но и в России. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за пять лет предприятием было собрано почти 47 тысяч лифтов.

«В 2019-м ему присвоили статус промышленного комплекса, который позволил за три года сэкономить 22,3 миллиона рублей», – отметил заммэра.

По его словам, всю эту сумму компания вложила в развитие и модернизацию своего производства. Собственно так же поступают и остальные предприятия, имеющие статус промышленного комплекса. А их сегодня в столице 65. Общий штат сотрудников солидный - 76 тысяч человек! Экономия позволяет промкомплексам закупать производственные линии, проводить текущий ремонт или модернизацию.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за последние пять лет совокупные вложения всех городских промкомплексов составили более 47 миллиардов рублей. «При этом их общая ежегодная экономия равняется около двум миллиардам рублей», – уточнил глава ведомства.

Напомним, масштабную модернизацию и автоматизацию производственных процессов ЩЛЗ запустил в начале 2020 года. В планах завершить ее к 2025 году. Это позволит открыть новые автоматические линии, на которых можно будет выпускать до восьми тысяч лифтов в год. В целом завод готовится производить ежегодно порядка 16 тысяч лифтов.

В 2022 году ЩЛЗ при поддержке Минпромторга России выполняет в рамках НИОКР проекты по производству станций управления и безредукторных лебедок для лифтового оборудования.