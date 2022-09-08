На московском предприятии создали промышленного робота для работы в паре с человеком

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Среди работников столичных заводов и фабрик сегодня есть и роботы. Умные машины занимаются доставкой почты, сбором урожая, подсчетом товара и многими другими делами. Прогресс не стоит на месте. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский, одним из научно-производственных объединений столицы разработан промышленный робот, который способен трудиться в «связке» с человеком. Новинка позволит автоматизировать циклические производственные процессы.

«Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства, например, перекладывать товар или сортировать продукцию, - отметил глава ведомства. - Новое технологическое решение уже включено в реестр столичного «Банка технологий».

По его словам, затраты на создание такого робота в среднем на 20 процентов меньше, чем у зарубежных производителей. Ещё один плюс - большинство комплектующих для новинки производятся в России. Благодаря этому существенно упрощается процесс сервисного обслуживания. Коллаборативные роботы обладают и другими преимуществами. Например, встроенная в них система технического зрения не даёт им столкнуться с препятствием, в том числе и людьми в цехе или на другой рабочей площадке. То есть робот без проблем выполняет свои обязанности рядом с человеком, действуя параллельно в общей рабочей зоне. При этом не приходится прекращать производственный процесс. Чего не скажешь о привычных промышленных роботах. На заводе или фабрике такие механизмы крутят манипуляторами автономно, без оглядки на то, что творится вокруг и есть ли по близости люди. Поэтому подобных роботов на предприятиях убирают за перегородки, чтобы защитить остальных работников.

КОНКРЕТНО

Новый коллаборативный робот CR5, разработанный НПО «Андроидная техника» при поддержке «Фонда содействия инновациям», умеет выполнять такие задачи:

- перекладывать товар и визуально контролировать его качество;

- упаковывать и штабелировать детали и изделия;

- собирать и сортировать пищевые продукты;

- обслуживать станки и лабораторные испытания;

- заниматься склеиванием и сваркой;

- совершать операции на кондитерских конвейерах, шоколадных фабриках, предприятиях бытовой химии.