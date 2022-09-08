Дождливая погода с потеплением всего до +12 ждет москвичей 8 сентября 2022 года

Холодная дневная погода сохранится в столичном регионе в ближайшие несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября в столице ожидается переменная облачность и пасмурная погода, местами пройдут умеренные дожди, следует из данных на сайте Росгидрометцентра. Воздух к середине дня прогреется до 10-12 градусов тепла.

День будет ветреным. Скорость порывов ветра северо-западного направления составит 6-11 метров в секунду, атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

К вечеру станет менее ветрено - до 3-8 метров в секунду - и не так пасмурно. В ночь на 9 сентября синоптики осадков не обещают. Зато сильно похолодает. Температура понизится до 2-4 градусов тепла.

Как сообщал KP.RU ранее, потепление придет в Москву только в выходные. На День города, который будет праздноваться 10 и 11 сентября, максимальная дневная температура составит 15-17 градусов, осадков не ожидается. А ночные температуры поднимутся до 7 градусов тепла.