Москвичи чаще откладывают деньги на черный день, чем остальные россияне

Накопления на черный день имеются у 66% опрошенных москвичей Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше половины жителей столицы - 66% - собрали финансовую подушку для того, чтобы при потере заработка поддерживать привычный образ жизни 1-3 месяца, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. В остальных регионах России такой запас имеют только 46% опрошенных.

Еще кардинальней отличаются цифры по доле тех, чьи накопления позволяют продержаться полгода и дольше. В Москве такой показатель составляет 24%, в среднем по регионам России - 15%.

При этом 30% жителей столицы вообще не откладывают на черный день. По России доля таких людей составляет 48%.

Наименьшие доли приходятся на тех, кто собрал запас, но небольшой, позволяющий прожить на него 1-3 недели. Это 4% от общего числа москвичей и 14% от опрошенных жителей регионов страны.

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