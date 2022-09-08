Ветеринар назвала самую модную у москвичей породу собак: «Спутник каждого второго жителя столицы»

Корги постепенно вытесняют других лидеров неофициально рейтинга домашних собак в Москве - померанских шпицев Фото: Юлия ИСАЕВА

Самой популярной породой собак у жителей Москвы оказались корги, заверила «Мосленту» ветеринар Вера Дубовикова. По мнению специалиста, каждый второй столичный обладатель собаки заводит именно корги.

Порода стала модной из-за обаятельного внешнего вида питомцев и коммуникабельного характера. Еще одна причина - небольшой размер этих животных. Корги хватит места и в обычной, и даже в малогабаритной квартире. Кроме того их удобно брать с собой в поездку на автомобиле или на прогулку.

- Только у меня во дворе их живет около 10! - рассказала Вера Дубовикова.

Ранее KP.RU рассказал об открытии в столице трех десятков модернизированных площадок для выгула и дрессировки собак. Первая из них стала доступна для жителей Южного Тушино. Также площадки откроют в 10 округах Москвы.