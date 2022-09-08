Мошенники забрали у пенсионерки в Москве 2,7 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники убедили пожилую жительницу Москвы в том, что в стране проводится денежная реформа, и им необходимо провести проверку номеров на всех наличных купюрах. Поверившая им женщина поплатилась за это потерей 2,7 млн рублей, о чём сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Как заявляет начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин, 86-летняя москвичка, живущая на улице Строителей, получила звонок от некой женщины, сообщившей о проведении денежной реформы, и уточнившей, хранятся ли у пенсионерки обналиченные средства. Получив утвердительный ответ, мошенница сказала, что вскоре к старушке придут её коллеги для проверки номеров на банкнотах.

Две женщины и правда пришли. Они представились социальными работниками и, получив доступ к сбережениям пенсионерки, просто похитили их и скрылись, унеся из квартиры пострадавшей 2,7 млн рублей общей суммой, из купюр разных валют.

Спустя некоторое время 36-летнюю подозреваемую задержали в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски соучастницы преступления.