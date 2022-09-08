Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве бизнесмена на западе Москвы

Следствие настаивает на аресте обвиняемого Фото: Олег ЗОЛОТО

По делу об убийстве предпринимателя на западе Москвы, чье тело нашли 7 сентября в автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко, предъявлено обвинение подозреваемому, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Им оказался 46-летний знакомый убитого.

Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщал KP.RU ранее, причиной преступления могли послужить разногласия по поводу методов ведения предпринимательской деятельности. С места происшествия эксперты-криминалисты изъяли предполагаемое орудие убийства.

Признал ли задержанный вину, не уточняется. 8 сентября Дорогомиловский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для него на время расследования. Правоохранители будут настаивать на аресте обвиняемого.

Ранее KP.RU сообщал, что в подмосковной деревне Дубинино в багажнике такси было найдено тело застреленного мужчины.