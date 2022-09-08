В Москве двое приезжих пойдут под суд за попытку отравить ограбленного пенсионера газом

Дело расследовалось по статьям УК о разбое и попытке убийства Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве в суд направляется дело 35-летнего астраханца и его 23-летней подельницы из Воронежа, которых обвиняют в разбое и попытке убийства столичного пенсионера, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Преступление было совершено в сентябре 2021 года, жертве ограбления удалось спастись чудом.

Рано утром пара в сопровождении других подельников обманным путем пробралась в квартиру 78-летнего горожанина в доме на 15-й Парковой улице на востоке Москвы. Хозяина связали скотчем и, угрожая ножом, заставили рассказать, где он прячет сбережения. Добычей преступников стали 3,5 миллиона рублей.

- Осознавая, что потерпевший связан и находится в беспомощном состоянии, в целях сокрытия совершенного ими преступления они включили конфорки газовой плиты и скрылись, — уточняется в сообщении ведомства.

Каким-то чудом пенсионер смог освободиться от налепленного скотча, выбраться из жилья и вызвать полицейских. Двух приезжих из банды задержали по горячим следам и арестовали. Их подельники до сих пор находятся в розыске. Вместе с собранной доказательной базой материалы дела переданы в суд, который решит вопрос о наказании для них.