Свыше 60% пар в Москве подают заявления в ЗАГС онлайн

С начала 2022 года в столичные органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2022 года в столичные органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, при этом свыше 60% из них влюбленные подали онлайн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте столичной мэрии.

В Москве подать заявление можно минимум за месяц и максимум за год до торжества. На портале mos.ru пары буквально за 10-15 минут могут выбрать подходящую дату, время и место проведения церемонии бракосочетания. Теперь жениху и невесте не нужно тратить время на дорогу и добираться до отдела ЗАГС или офиса «Мои документы».

Чтобы подать заявление, необходимо ввести данные паспортов и номера СНИЛС. Если это не первая регистрация, то также следует предоставить документы о расторжении брака. После этого влюбленным предлагается выбрать место проведения церемонии – отделы ЗАГС, дворцы бракосочетания или выездные локации. После бронирования заявителям нужно подтвердить персональные данные через письмо на почте и оплатить госпошлину. При подаче заявления онлайн действует 30-ти процентная скидка: паре придется заплатить 245 рублей вместо 350 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в «красивую дату» – 22 июля 2022 года – почти 1,2 тысячи пар стали мужем и женой. При этом порядка 350 пар в этот день решили заключить брак на выездных площадках.