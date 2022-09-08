Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на МКАД у Осташковского шоссе

Фото: Телеграмм-канал Сергея Собянина

Развязку нового типа открыли сегодня на МКАД, у Осташковского шоссе в Москве. Старые развязки МКАД "клеверного" типа устарели, и не способны обеспечить быстрый проезд увеличивающегося числа автомобилей, поэтому сейчас власти города перестраивают развязки под новые реалии, о чём сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конструкция новых развязок не завязана на окружных разъездах, а наоборот, снабжается направленными съездами сразу с дороги. Такое проектирование позволяет значительно ускорить процесс съезда автомобилей с МКАД, что уменьшает количество пробок и позволяет пропустить больше автомобилей за определённое время.

Развязка МКАД - Осташковское шоссе была оборудована двумя направленными съездами, а само полотно дороги расширили с пяти полос до восьми, чтобы полностью исключить пересечение разнонаправленных потоков автомобилей. Также, с учётом увеличения количества машин, были расширены Осташковские шоссе и улица, на одну полосу.

Перестройка развязки затронула и пешеходов - для них сделали лестницы, чтобы можно было спуститься на ближайшие улицы, и к торговым центрам. А на Осташковской улице построили надземный пешеходный переход, в районе дома № 30.

По тому же принципу в ближайшее время перестроят ещё три развязки: у Алтуфьевского шоссе, Липецкой улицы и пересечении улиц Капотня и Верхние Поля.