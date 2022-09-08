Собянин: Еще три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

Столичная программа капитального ремонта городских поликлиник стартовала в в 2019 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще три поликлиники открылись в Москве после капитального ремонта. Врачи и пациенты вернулись в обновленные здания на улицах 2-я Владимирская, Мосфильмовская и на Шмитовском проезде. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника №7, филиал №4; городская поликлиника №220, филиал №1; городская поликлиника №209, филиал №2. В общей сложности медпомощь в них будут получать больше 62 тысяч москвичей, - сообщил Сергей Собянин.

Столичная программа капитального ремонта городских поликлиник стартовала в в 2019 году. В нее включили 201 здание.

- Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы. Завершить программу планируем в следующем году, - уточнил мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что во время реконструкции здания не просто ремонтируются, а фактически перестраиваются. От прежних медучреждений, по сути, остаются только стены.

- Все остальное - новое: коммуникации, фасады, отделка, оборудование. Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков. И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях - гораздо комфортнее, - подчеркнул глава города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, почему столичное правительство решило именно перестраивать устаревшие поликлиники, а не просто ремонтировать их.

- Мы пытались улучшаться ситуацию, пока не вышли на решение, что вместо старой поликлиники надо построить, по сути дела, новую, даже не ремонтировать, а построить новую, - рассказал Сергей Собянин. - Попробовали на несколько поликлиниках - ничего не получилось: два-три года, четыре года идет ремонт. В конце концов научились за 9-10 месяцев создавать новую поликлинику на месте старой. И у нас уже до конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник.

Сергей Собянин также поручил ускорить реконструкцию в здании детской поликлиники №133 на улице Смольная в Левобережном районе. Капитальный ремонт в ней может закончиться на несколько месяцев раньше намеченного срока - в первом квартале 2023 года. Сейчас ее готовность оценивается в 40%.

Работы в медучреждении стартовали в апреле 2022 года. За время реконструкции оно будет полностью перестроено, чтобы соответствовать современному стандарту столичных поликлиник. Строители сделают новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, установят новые лифты, поменяют систему вентиляции и кондиционирования, поставят новые двери и окна, выполнят отделку помещений. После реконструкции для поликлиники закупят новейшее медицинское оборудование, на котором врачи будут проводить современную диагностику.