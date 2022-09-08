Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

После реконструкции на северо-востоке Москвы открывается развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Фото: кадр видео.

На северо-востоке Москвы обновили еще одну транспортную развязку. После реконструкции в этом районе открывается развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

«Сегодня мы открываем очередную обновленную развязку - на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Ее конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит - меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта», - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас в столице реализуется масштабная программа по реконструкции устаревших развязок клеверного типа на МКАД. По словам Сергея Собянина, они уже не справлялись с возросшим транспортным потоком.

«Мы построили две новые эстакады-съезды и обновили существующие. Расширили МКАД с пяти до восьми полос на пересечении с Осташковским шоссе. Теперь потоки транспорта не будут пересекаться. На одну полосу в районе МКАД стали шире Осташковское шоссе и улица Осташковская. По лестницам на развязке пешеходы могут спуститься к ближайшим улицам и торговым центрам. Кроме того, построили надземный переход через улицу Осташковская в районе дома 30», - сообщил глава города.

Мэр Москвы подчеркнул, что комплексное обновление МКАД остается одной из ключевых задач для городских властей.

«С 2012 года мы обновили и построили уже 19 развязок. Еще три сейчас в работе: на пересечении с Алтуфьевским шоссе; на пересечении с улицей Липецкая; на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня», - уточнил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года в Москве было построено 24 километра новых дорог, 10 эстакад и путепроводов. В целом Москве за этот год с обираются проложить более 90 километров новых дорог, построить 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Программа реконструкции устаревших транспортных развязок на МКАД – очень важный для города проект. Почти все развязки типа «клеверный лист» заменены на развязки с направленными съездами. Таким образом, благодаря разделению транспортных потоков, пропускная способность развязок увеличивается примерно на 25-30 процентов. Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых автотрасс и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище.