Движение на Рублевском шоссе затруднено из-за ДТП с участием трех автомобилей

Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Рублевском шоссе при движении в сторону центра у дома 52 столкнулись три автомобиля. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Движение на Рублевском шоссе затруднено: работала одна полоса из трех. В 13:53 еще одно полосу движения освободили.

Ранее KP.RU сообщал, что на 64 км МКАД у Новорижского шоссе было затруднено движения из-за аварии с грузовиком. Водитель фуры дважды направил автомобиль поперек шести полос Кольцевой. На участке были полностью перекрыты все полосы движения. К 10:30 движение восстановили.

Еще одна авария произошла накануне, 7 сентября. Грузовик и легковушка попали в ДТП на Тестовской улице в Москве. Из-за ДТП расписание электробусов м31 и м32 изменили, их пустили по другому маршруту, чтобы объехать перекрытый участок. Информация о пострадавших не поступала.