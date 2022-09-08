На 6 год работы МЦК самой популярной станцией у пассажиров стала Нижегородская

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московское центральное кольцо (МЦК) отмечает в сентябре свой шестой день рождения. По случаю праздника Дептранс столицы подвёл итоги его работы. За годы с момента старта МЦК наибольшей популярности достигла станция Нижегородская. В будни она принимала в среднем более 47 тысяч пассажиров.

«Почти 6 лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили Московское центральное кольцо, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Тогда никто и предположить не мог, что новый вид транспорта станет таким популярным. Сегодня в среднем в сутки на МЦК совершается более 550 тысяч поездок».

По его словам, особенно нравятся пассажирам станции с удобными пересадками на метро и МЦД.

«Мы продолжим работать над совершенствованием этого важного для столицы транспорта, чтобы поездки пассажиров были быстрыми и комфортными», - отметил заммэра.

РЕЙТИНГ

В топ-5 станций по пассажиропотоку в среднем в будни в 2022 году попали:

- Нижегородская — 47,3 тыс. пасс/сутки

- Площадь Гагарина — 41,7 тыс. пасс/сутки

- Ростокино — 37,3 тыс. пасс/сутки

- Ботанический сад — 29,3 тыс. пасс/сутки

- Кутузовская — 28,1 тыс. пасс/сутки.

По росту пассажиропотока станций МЦК статистика, к примеру, выглядит так:

- станцией Стрешнево со дня запуска МЦК стали пользоваться в 3,7 раза чаще;

- Ростокино — в 2,5 раза.

Но первое место в этом списке также за Нижегородской, которой за прошедшие шесть лет стали пользоваться уже почти в четыре раза больше пассажиров.