Заммэра Ефимов: в бюджет Москвы стало поступать больше налогов благодаря спецрежимам для бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

За первые семь месяцев 2022 года компании и ИП на «упрощенке» (система налогообложения УСН) перечислили в бюджет Москвы 132,1 миллиарда рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Статистикой он поделился на VI Московском финансовом форуме.

— УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. За январь – июль 2022 года плательщики с объектом налогообложения «доходы» перечислили в бюджет 102,2 миллиарда рублей, превысив на 22 процента показатели тех же месяцев 2021 года. Поступления от УСН по объекту налогообложения «доходы минус расходы» за тот же период составили 29,9 миллиарда рублей, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объема налогов наглядно подтверждает способность столичного бизнеса оперативно реагировать на самые разные кризисы и при этом развиваться, – рассказал Владимир Ефимов.

Другая популярная налоговая система у столичного бизнеса — патент (ПСН, предприниматель оплачивает патент один раз на нужный ему срок и освобождается от других налогов). Ей могут пользоваться только индивидуальные предприниматели. Эта статья налоговых поступлений также демонстрирует рост. За семь месяцев текущего года размер поступлений на 62% выше, чем за тот же периода в 2021-м. Всего за указанный период ИП на «патенте» перевели в бюджет пять миллиардов рублей.

В столичном Департаменте экономической политики и развития сообщили, что более трети всех патентов — приобретает бизнес в сфере торговли. Суммарно ИП, торгующие с этим налоговым спецрежимом, обеспечивают почти 47% от общих поступлений по ПСН. Причина популярности налогового режима объясняет тем, что в Москве предприниматель при покупке патента не оплачивает торговый сбор.

На начало 2022 года в Москве систему налогообложения ПСН использовали применяли 62,7 тысячи ИП. Они оформили 103,7 тысячи патентов.