Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

Москвичи будут выбирать районных депутатов в 125 муниципальных образований столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской городской избирательной комиссии прошла церемония разделения ключа расшифрования для дистанционного электронного голосования на выборах 9-11 сентября. Эта процедура необходима для обеспечения полной безопасности и прозрачности выборов муниципальных депутатов.

«Голосование будет идти три дня, все три дня избиратели смогут со своих устройств - компьютеров, телефонов, планшетов - заходить в личный кабинет, попадать в анонимную зону электронного бюллетеня и осуществлять свое волеизъявление, - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Для того, чтобы эта процедура была максимально защищенной, в первую очередь была обеспечена анонимность тайны голосования, то есть никто не узнал, кто голосует, за кого голосует, но при этом все было в точности соблюдено, как человек решил, какой выбор сделал - именно этот выбор в зашифрованном виде отправлен в блокчейн-сеть и после расшифровки участвовал в подведении итогов».

Артем Костырко уточнил, что схема шифрования с двумя ключами придумана для анонимности и тайны голосования.

«Один ключ шифрует, закрывает голос человека от всех, второй ключ после окончания голосования его расшифровывает. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что этот ключ расшифровки до окончания голосования недоступен никому, мы этот ключ расшифрования сегодня разделим на несколько частей, раздадим пяти хранителям ключей и до конца голосования он будет существовать только в виде пяти разделенных частей», - сообщил глава управления.

В этом году ключ был разделен на пять частей. Его хранителями назначили руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева, секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, члена Центральной избирательной комиссии РФ Антона Лопатина, председателя Совета муниципальных образований Москвы, главу городского округа Троицк Владимира Дудочкина.

Напомним, москвичи будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.

Ранее глава Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что Москва полностью готова к выборам муниципальных депутатов. Ход голосования в столице будут контролировать более 10 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и готовы приступить к работе. Кроме того, вместе с ними будут работать видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. За ходом выборов также будут следить юристы. В их задачу входит оперативное консультирование наблюдателей на избирательных участках.