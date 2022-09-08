Доказана вина пытавшегося убить двух несовершеннолетних на западе Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Московские следователи полностью доказали вину 53-летнего подозреваемого в попытке убить двух несовершеннолетних на западе столицы. Собранная доказательная база направлена в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Были проведены все необходимые экспертизы, а также допрошены очевидцы. Все показания и результаты сходятся, что полностью доказывает вину обвиняемого. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, речь идёт о событиях 7 марта 2022 года, когда возле Барвихинской улицы, на автобусной остановке мужчина поругался с двумя несовершеннолетними, и в ходе конфликта решил, что лучшим способом поддержать своё мнение станет нож. Он нанёс подросткам несколько ударов по жизненно важным органам.

Детей в срочном порядке госпитализировали, одного из них после осмотра отпустили на домашнее лечение - раны оказались не опасными. Нападавшего задержали в короткие сроки.