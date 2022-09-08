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Происшествия8 сентября 2022 11:18

Доказана вина пытавшегося убить двух несовершеннолетних на западе Москвы

Следователи собрали все доказательства вины подозреваемого
Сергей КУДРИН
Доказана вина пытавшегося убить двух несовершеннолетних на западе Москвы

Доказана вина пытавшегося убить двух несовершеннолетних на западе Москвы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Московские следователи полностью доказали вину 53-летнего подозреваемого в попытке убить двух несовершеннолетних на западе столицы. Собранная доказательная база направлена в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Были проведены все необходимые экспертизы, а также допрошены очевидцы. Все показания и результаты сходятся, что полностью доказывает вину обвиняемого. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, речь идёт о событиях 7 марта 2022 года, когда возле Барвихинской улицы, на автобусной остановке мужчина поругался с двумя несовершеннолетними, и в ходе конфликта решил, что лучшим способом поддержать своё мнение станет нож. Он нанёс подросткам несколько ударов по жизненно важным органам.

Детей в срочном порядке госпитализировали, одного из них после осмотра отпустили на домашнее лечение - раны оказались не опасными. Нападавшего задержали в короткие сроки.